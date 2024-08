PNP-ministers bieden ontslag aan

Drie ministers van de PNP hebben vanmiddag hun ontslag bij de gouverneur ingediend. Ruthmilda Larmonie-Cecilia, Ruisandro Cijntje en Ornelio ‘Kid’ Martina zijn per direct geen minister meer. Dat is het gevolg van een brief die de fractie van de MFK vanochtend heeft ondertekend waarin ze zeggen niet meer met twee parlementariërs van PNP te willen werken omdat het vertrouwen ontbreekt. Toen de leider van de PNP, Ruthmilda Larmonie-Cecila daarmee werd geconfronteerd trok ze de stekker uit de coalitie en diende samen met de twee andere PNP-minister haar ontslag in.

Larmonie-Cecialia gaf direct na het indienen van haar ontslag aan dat wat de groene partij de verkiezingscampagne nu begint. “We hebben de correcte stap genomen, voor de bewoners van ons eiland. En nu gaan we ons richten op de verkiezingen van volgend jaar maart.”