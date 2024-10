Politie pakt gewapende hotelmedewerker op

De politie op Curaçao heeft vanmiddag laten weten dat ze gisteren een 22-jarige man hebben gearresteerd. Het gaat om een medewerker van een hotel in Santa Barbara. Over de man was een melding binnen gekomen. Toen de politie de man aanhield, was hij in het bezit van een vuurwapen waarvoor hij geen vergunning heeft. Het gaat om een 22-jarige man die is geboren op Curaçao, met de initialen J.G.S..

De verdachte werd gearresteerd voor overtreding van de vuurwapenwet en is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. De man moet voorlopig vast blijven zitten in afwachting van verder onderzoek.

Foto ter illustratie