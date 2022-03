Politie zoekt twee vermiste jongens

De politie is op zoek naar twee jongens die vermist zijn. Jeannaithel Jeandor en Suniel Jozef zijn op 7 maart gevlucht uit de jeugdgevangenis. Jeannaithel is 1 meter 80 en heeft een slank postuur, kort donker haar een bruine huidskleur en bruine ogen. Suniel is 1 meter 65, heeft kort donker haar, is lichtbruin van huidskleur, en heeft bruine ogen. Wie meer over deze jongens weet kan bellen met 917 of het anonieme nummer van de politie 108.

Meer over politie vermissing