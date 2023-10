Politieagent moet onderzoek thuis afwachten

Een politieagent ontving vorige week bot bij de rechter. De man eiste dat zijn schorsing opgeheven zou worden, maar kreeg ongelijk. De agent kreeg eerder dit jaar een toegangsontzegging omdat hij tijdens het werk hulp kreeg van een buitenstaander. Hij had namelijk een docent ingeschakeld die voordeed hoe je een proces verbaal moet schrijven. De agent is teleurgesteld in het vonnis en gaat in hoger beroep. Hij vindt de ordemaatregel buitenproportioneel en wil weer zo snel mogelijk aan het werk gaan.