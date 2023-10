Populaire horecazaken dicht

Verschillende populaire horecazaken moesten afgelopen weekend dicht na een bezoek van MEO. De inspecteurs van het multidisciplinair controleteam troffen onhygiënische situaties aan. Ook bij Rose Garden, Ribs Factory en De Fles troffen de inspecteurs onsmakelijke keukens aan. Sneks als 4th of July in Barber en Super Mi Lucha in Sta. Maria moesten dicht. In totaal kregen twaalf van de zestien horecaondernemingen de opdracht hun deuren te sluiten. Verder ging de bakkerij van Boulevard Market Place in Steenrijk dicht na het bezoek van MEO.