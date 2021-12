Premier heeft plannen voor politietekort

Premier Gilmar ‘Pik’ Pisas heeft grote plannen om het tekort bij de politie aan te pakken. Zo antwoordt de premier op vragen van de Extra. Er heerst al langere tijd schaarste binnen het korps door onder andere schorsingen, veroordelingen, pensioenen en arbeidsongeschiktheid. Ook het uitvallen van de motorpolitie is een groot gemis voor het korps sinds de motoren zijn afgekeurd. Pisas liet in een reactie aan de Extra weten dat er gewerkt wordt aan een groot plan. De premier zal hier in de komende weken meer informatie over naar buiten brengen.

