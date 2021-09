Prijs van diesel, water en elektriciteit licht gestegen

De prijs van diesel, water en elektriciteit gaat per 1 oktober licht omhoog. Zo meldt Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P). Zo gaat de dieselprijs met 4 cent omhoog van 1,65 naar 1,69 gulden per liter. Het tarief voor water gaat met 32 cent omhoog van 8,17 naar 8,48 gulden per kuub. Elektriciteit blijft op ongeveer dezelfde prijs van 61 cent per KiloWatt. De benzineprijs daalt vanaf 28 september iets in prijs van 2,28 naar 2,27 gulden per liter.

