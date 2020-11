Vanaf dinsdag 1 december daalt het tarief van benzine en diesel op Curaçao. Ook de tarieven van elektriciteit en water dalen met ingang van 1 december. Dit meldt het Bureau Telecommunicatie en Post in haar maandelijkse persbericht hierover. De verlaging van benzine betreft ongeveer drie cent per liter. Diesel gaat iets meer dan een dubbeltje per liter omlaag.