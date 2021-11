Pro Monumento stapt naar rechter om vergunning The Warf

Stichting Pro Monumento verzet zich tegen de constructie van The Warf op de Scharloo-werf langs de Sint Annabaai. Veel te hoog zegt de stichting in het ingediende bezwaar. Het project wordt volgens Pro Monumento hoger dan het ernaast gelegen gebouw met het Maritiem Museum en het monumentale pand tegenover The Warf waar de Curaçaose Douane is gehuisvest. Het bouwproject zou volgens de stichting ook niet voldoen aan het eilandelijk ontwikkelingsplan.