QR-code voor monumenten

Een aantal historische panden in de binnenstad hebben sinds kort een QR-code. Als je deze code met je smartphone uitleest komt de geschiedenis van het pand tevoorschijn. Daarmee willen de eigenaren van deze panden de informatie over gebouwd erfgoed direct toegankelijk maken voor iedereen. Gisteren, op de eerste dag van de conferentie ‘Invest in Willemstad’, werd het pilotproject gelanceerd door VVRP-minister Cooper. Met zijn mobiel scande hij de QR-code bij de ingang van Villa Maria in Scharloo. Het project is een initiatief van Monumentenplatform Curaçao. Daarin zitten organisaties als Monumentenzorg, Stadsherstel, Kura Hulanda Village en VVRP.

De binnenstad telt 734 geregistreerde monumenten. Op de website www.curacaomonuments.org is van elk van deze panden een (technische) omschrijving te vinden. In het kader van het pilotptoject is voor 75 monumenten de beschrijving aangevuld met cultureel historische informatie, foto’s en documenten. Deze historische panden bevinden zich in het Stegengebied Otrobanda, Kura Hulanda, Scharloo Abou / Fleur de Marie en Punda.