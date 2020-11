Quarantaine ontsnapper nog niet terug

Epidemioloog Izzy Gerstenbluth doet een oproep aan de persoon die afgelopen weekend ontsnapt is uit quarantaine. Gerstenbluth vraagt de quarantaine ontsnapper nadrukkelijk om terug te komen naar zijn quarantainelocatie. Deze persoon kan een groot risico vormen voor de samenleving. Reizigers uit de zogeheten ‘hoog-risico’ landen moeten in verplichte quarantaine. Een persoon is volgens Nu.cw afgelopen weekend ontsnapt, waar deze persoon verbleef is niet bekend.