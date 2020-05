‘Quarantainekosten dekken meer dan alleen onderdak’

De quarantainekosten á 250 gulden per dag, coveren meer dan alleen onderdak. Dat legt Maharo Isenia uit. Hij doet de communicatie van de overheid. In de kosten zijn ook drie maaltijden per dag opgenomen, transport, veiligheidsmaatregelen en bewaking. Na verschillende voorstellen is gekozen voor dit bedrag. Mensen zijn verplicht 14 dagen in quarantaine te blijven. De quarantainekosten voor residenten die na 13 maart van zijn komen te zitten in het buitenland en terugkomen, worden betaald door de overheid.