Raey Lauffer is opnieuw gekroond tot Tumbakoning. Zaterdagochtend prolongeerde hij zijn titel. De winnende tumba ‘Kaminda tin huma tin kandela’ (waar rook is, is vuur) is geschreven door Oko Dap. Hij kreeg voor zijn compositie de Anselmus ‘Boy’ Dap trofee uitgereikt. Deze is prijs is naar zijn vader vernoemd. Boy Dap schreef tien keer het Tumbafestival op zijn naam. Dat heeft niemand hem nog nagedaan. Foto: Ramsay Soemanta