Ramon Chong naar rechter om minister te worden

PNP-voorzitter Ramon Chong stapt naar de rechter om zijn naam te zuiveren en zo alsnog minister te kunnen worden. Dat meldt de Extra vandaag. Eerder werd Chong afgewezen om minister van Economische Ontwikkeling te worden omdat hij niet door de screening kwam. Gisteren maakte zijn advocaat Michael Bonapart officieel bekend dat Chong zich daar niet bij neerlegt en naar de rechter stapt. Bonapart benadrukt dat het strafbare feit waarom Chong is afgewezen, 15 jaar geleden is. Dit is meer dan de acht jaar die normaalgesproken meegenomen wordt in de besluitvorming rondom ministerspost.