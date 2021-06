Rapper ‘Josylvio’ hardhandig aangehouden op Hato Airport

De bekende Nederlandse rapper ‘Josylvio’ is gisteren met harde hand aangehouden op Hato Airport. Filmpjes daarvan circuleren nu op sociale media. Daarop is te zien dat hij bij de gate een klap krijgt van een agent en vervolgens in de boeien wordt geslagen. Het management van de rapper heeft inmiddels bevestigd dat het om Josylvio gaat. Volgens diverse media zou Joost Dowib, zoals Josylvio echt heet, hebben willen reizen met een vervalste PCR-test, maar de politie wil dat bericht nog niet bevestigen.

