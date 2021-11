Rapper Prinston Poulina aangehouden voor inbraak Kraamkliniek

De bekende Curaçaose rapper Prinston Poulina is zondag aangehouden voor een inbraak bij de Kraamkliniek in Rio Canario. Daar zou hij eerder in het weekend samen met een 26-jarige kompaan de kluis hebben meegenomen. Het tweetal zou de auto van de ouders van Prinston hebben gebruikt voor de overval. Beide verdachten zitten vast terwijl de politie verder gaat met haar onderzoek naar deze zaak. Poulina kreeg bekendheid met de groep Tony Montana Music, bekend van de hit ‘Bala’. De laatste jaren gaat hij als soloartiest door het leven.