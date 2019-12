Refineria di Kòrsou heeft tijdens de kerstperiode in een persbericht benadrukt dat de deal met Klesch Group goed is voor Curaçao. De deal werd begin van de week gepresenteerd en volgens de raffinaderij is het gunstig voor Curaçao dat Klesch miljoenen gaat investeren om de raffinaderij in goede staat te krijgen. Daarnaast betaalt het bedrijf 15 miljoen dollar per jaar aan erfpacht en een vast percentage voor elk verhandeld olievat.