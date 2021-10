RdK kan schulden Isla / PDVSA aan werknemers niet betalen

Refineria di Kòrsou (RdK) kan de schuld die Isla / PDVSA heeft bij haar ex-werknemers niet betalen. Dat zegt RdK-directeur Marcelino de Lannoy in het Antilliaans Dagblad. De krant baseert zich op uitspraken van premier Pisas in lokale media dat de ex-werknemers betaald zullen worden door het land Curaçao of van de gelden van de RdK. Volgens de Lannoy is het niet in het belang van RdK om schulden van derden te betalen. Hij is door de regering gevraagd te onderzoeken in hoeverre RdK de schuld kan betalen, maar heeft al aangegeven dat zoiets in ieder geval niet direct kan.