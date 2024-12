Rechter doet 26 februari 2025 uitspraak in zaak-Venema

De rechter op Curaçao zal op 26 februari volgend jaar uitspraak doen in de zaak-Mike Venema. De behandeling van de zaak is gisteren gesloten, maar de rechter wil de tijd nemen om de hele zaak af te ronden. Er zijn vijf verdachten en duidelijk is dat Venema voordat hij is vermoord in september 2018 meerdere keren in het gezicht is geslagen, dat is geprobeerd hem te wurgen en hij een injectie kreeg. Daarnaast is de Nederlandse man beroofd en is zijn lichaam in zijn wagen geplaatst en bij Shut gedumpt. Volgens de advocaten van de verdachten was er geen vooropgezet plan voor moord, maar het Openbaar Ministerie benadrukt dat wettig en overtuigend bewijs is dat er wel een plan was, dat de verdachten opzet hadden en dat iedereen wist wat ze aan het doen waren.

De rechter verklaarde gisteren dat de zaak voorlopig nog niet is afgerond. Het gaat om vijf verdachten, en ieder van hen heeft een afzonderlijke zaak die grondig moet worden bestudeerd. Daarnaast is de werklast van de rechterlijke macht hoog. Om deze redenen is de behandeling uitgesteld tot 5 februari 2025. Op 26 februari zal de rechter uitspraak doen in deze zaak.