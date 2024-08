Rechter: ‘Minister Cooper moet besluit Winair toelichten’

Minister Charles Cooper moet niet later dan 5 augustus een nieuw en goed gemotiveerd besluit uitspreken over het verzoek van luchtvaartmaatschappij Winair om vaker te mogen vliegen tussen Curaçao en Sint Maarten. Dat staat in een vonnis dat dinsdag door de rechter is uitgesproken. Het kort geding dat 2 augustus zou plaatsvinden en door Winair was aangespannen tegen het Land Curaçao is vanwege dit vonnis ingetrokken. Volgens de rechter heeft minister Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning in zijn eerste beslissing niet duidelijk gemaakt waarom het verzoek van Winair om vaker te vliegen, is afgewezen.

Dat moet de minister volgens de rechter nu uiterlijk volgende week doen, met daarbij in zijn uitleg aandacht voor wettelijk kader, feiten en afwegingen. Volgens de rechter wees Cooper het verzoek eerder af zonder motivering.