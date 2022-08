Rechter stelt erfgenamen in het gelijk

PSB BANK is vandaag door de rechter op de vingers getikt. De bank is verplicht ook na overlijden van de rekeninghouder de rente op een spaarrekening door te betalen. Een vrouw spande een rechtszaak aan na het overlijden van haar vader. De PSB Bank weigerde bijna 2500 gulden aan rente te betalen, omdat dat in de algemene voorwaarden staat. Volgens de rechter is het artikel onredelijk. In de praktijk kan het jaren duren voordat erfgenamen een notariële akte in handen hebben. In dit geval duurde het zelfs bijna drie jaar. Het spaartegoed bleef al die jaren wel beschikbaar voor de bank. De erfgename werd bijgestaan door Consumenten Belangen Curaçao.