Recordaantal vrijwilligers World Clean Up Day

De World Clean Up Day verbrak zaterdag een nieuw record. Zo’n 3.400 vrijwilligers deden aan de grote schoonmaakactie mee. Dat is het hoogste aantal ooit. In totaal werden er op 150 locaties zwerfafval opgeruimd. Ook werd er onderwater schoongemaakt. Ruim 150 duikers verzamelden op veertien locaties afval. In totaal maakten ze ruim 1200 kilo afval buit. In de loop van de week zal organisator Curaçao Clean Up de cijfers over het aantal kilo afval op land bekendmaken.