Regels voor aanmeren op Curaçao 

Bemanning van privéboten moet eerst documentatie aanleveren van alle havens die bezocht zijn voor het aanmeren op Curaçao. Daarnaast moet er een bewijs van een van tevoren afgenomen pcr-test getoond kunnen worden. Dat heeft de overheid in een aankondiging naar buiten gebracht. Ook moet de passenger locator card(PLC) worden ingevuld voor of bij aankomst op Curaçao. Verder is het verplicht de lichaamstemperatuur n symptomen te monitoren van alle passagiers aan boord en moet een ‘Maritieme Declaration of Heath’ worden uitgegeven, minimaal 24 uur voor aankomst.