‘Regering Curaçao doet er alles aan om situatie rond CMC te stabiliseren’

De Nederlandse regering stelt zich terughoudend op met betrekking tot het Curaçao Medical Center. Dat schrijft de Amigoe vandaag. Zoals bekend maken de medisch specialisten zich druk over de toekomst van de zorg en het vertrek van medici. Verschillende media in Nederland, waaronder Financieel Dagblad, hebben hier onlangs over geschreven. Staatssecretaris Zsolt Szabó zei vandaag echter tegen de Amigoe dat de Curaçaose regering alles eraan doet om de situatie te stabiliseren. Volgens hem gaat het dan ook de goede kant op met het CMC.

Staassecretaris Zsabó zei dat na afloop van de Rijksministerraad. Tweede Kamerleden hebben onlangs gezegd benieuwd te zijn naar eventuele ondersteuning door Nederland voor het ziekenhuis. Maar volgens de gevolmachtigde minister van Curaçao, Carlson Manuel, is er helemaal geen verzoek tot ondersteuning gedaan aan Nederland.