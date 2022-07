Renovatie Stadhuis nog niet in kannen en kruiken

De Curaçaose rechtbank is sinds halverwege 2020 verhuisd naar een tijdelijke locatie, de Kas di Korte. Reden hiervoor is de voorgenomen renovatie van het Stadhuis in Punda. Twee jaar na de verhuizing zijn de afspraken voor de bouwwerkzaamheden nog niet vastgelegd. Het Hof heeft overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de ministeries van Justitie, VVRP en Financiën over de renovatie. Zo wordt er nog gesproken over de aanbestedingsprocedure. Deze is nodig om een architect aan te kunnen wijzen die de renovatie op zich gaat. Ook moet er een renovatiecommissie worden ingesteld. De gesprekken gaan de komende maanden verder. Belangrijk onderwerp is het veiligstellen van het archief dat zich nog in het Stadhuis bevindt. Door de slechte luchtklimaatregeling kunnen de papieren schade oplopen. Foto Bea Moedt