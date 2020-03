De Nederlandse econoom Richard Doornbosch is voorgedragen als nieuwe president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Doornbosch is voorgedragen door de Raad van Commissarissen van de bank. Die voordracht is overgenomen door de ministerraad van Curaçao en Sint Maarten. Als Doornbosch door de screening van de veiligheidsdiensten van Curaçao en Sint Maarten komt, kan hij in juli worden benoemd.