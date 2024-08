Rijksministerraad benoemt nieuwe Advocaat-Generaal op Curaçao

De Rijksministerraad heeft vanochtend Selma Verheijen benoemd tot Advocaat-Generaal bij het Parket van de Procureur-Generaal van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Haar standplaats is Curaçao. De benoeming gebeurde op voordracht van de Nederlandse minister David van Weel van Justitie en Veiligheid. En ook mede namens de Ministers van Justitie van Curaçao en van Sint Maarten.

Mr. Selma Verheijen was rechter en raadsheer in Nederland en ook lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. “Mede gelet op haar bewezen juridische kwaliteiten en haar persoonlijkheid, wordt mevrouw mr. Verheijen in staat geacht de functie van Advocaat-Generaal goed te kunnen vervullen”, zo laat het Parket van de Procureur-Generaal vandaag weten.