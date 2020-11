Riool in Suffisant overstroomd

Bewoners in de Van Krimpenlaan in Suffisant vragen hulp bij een grote overstroming van een riool naast de weg. De rioolput is kapot gegaan, waardoor er nu vuil water langs en op de weg ligt. Dat meldt de extra vandaag. De stankoverlast is enorm vervelend en de omwonenden klagen ook over de beesten die het vuile water aantrekt. Ook de voorbijgaande auto’s moeten langzaam rijden vanwege het vuile water op de weg.

