Jean-Julien Rojer heeft zich geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. De 40-jarige dubbelspecialist won met zijn partner Arevalo vandaag in drie sets hun Franse tegenstanders. Rojer en Arevalo zijn in Parijs als twaalfde geplaatst en nemen het in de derde ronde op tegen het als zevende geplaatste duo Puetz / Venus.