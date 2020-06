Rojer op bezoek bij gouverneur

Amado ‘Broertje’ Rojer heeft gisteren een bezoek gebracht aan gouverneur Lucille George-Wout. Rojer overhandigde vorige week namens een groep manifestanten een brief aan de gouverneur. In de brief hebben de manifestanten, die vorige week twee dagen achter elkaar demonstreerden, hun ongenoegen geuit over de huidige situatie op Curaçao en het beleid van de regering. Rojer heeft aan de pers verklaard dat de gouverneur met hem van gedachten wilde wisselen over de manifestaties en de eis aan de regering-Rhuggenaath om af te treden.