Rol Kunstwacht in het migratiebeleid onder de loep

De Tweede Kamercommissie voor Defensie wil weten wat de rol van de Kustwacht is in het migratiebeleid van onder meer Curaçao. Ze hebben vragen hierover gesteld aan minister van Defensie Ank Bijleveld. De commissie wil bijvoorbeeld weten of er ooit keuzes moeten worden gemaakt tussen het redden van mensen door de Kustwacht en de bestrijding van migratie. Ook vragen ze zich af of de Kustwacht de taak heeft om opgepikte migranten informatie te geven over procedures zoals een asielaanvraag.