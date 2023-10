Rombley zaak voor de rechter

Wordt de Rombley Zaak wel of niet heropend? Dat weten we pas op 14 november. Dan zal het hof besluiten of er aanleiding is om de zaak opnieuw te behandelen. Gisteren hebben de advocaten van Vernond Rombley zijn zaak bepleit. Het advocatenduo Knoops gelooft dat hij onschuldig vastzit voor een roofmoord. Dat zou blijken uit nieuw aangedragen bewijsmateriaal. Het hardste bewijs van Rombley’s mogelijke onschuld komt volgens het team voort uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Onderzoeksbureau en een Brits forensisch bureau. Uit bewakingsbeelden zou blijken dat Rombley 7 tot 10 centimeter langer is dan de dader.