Ruim 12 duizend steunbetuigingen tegen doden zwerfdieren op Curaçao

De petitie ‘Stop het doden van honden en katten op Curaçao’ is gisteren overhandigd aan premier Pisas. Ook de vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag heeft de petitie ontvangen. Ruim 12 duizend personen hebben hun handtekening gezet onder de actie om te stoppen met het doden van zwerfdieren. Volgens zes dierenwelzijnsorganisaties op Curaçao en de Nederlandse initiatiefnemer House of Animals is dit onethisch en bij wet verboden. In Den Haag luisterden de Kamerleden aandachtig en spraken ze het voornemen uit om het gewraakte plan van de Dierenbescherming in de Tweede Kamer bespreekbaar te maken. Op Curaçao hebben de organisaties een uitnodiging gekregen voor een overleg met de veterinaire dienst, het GMN-ministerie en de dierenbescherming.