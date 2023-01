Ruim 1,4 miljoen passagiers op Hato

Het aantal reizigers dat vorig jaar via luchthaven Hato vloog is gestegen. In 2022 telde de airport ruim 1,4 miljoen vertrekkende, aankomende en overstappende passagiers. In coronajaar 2021 waren dat er 830.000. Dat meldt Curaçao Airport Partners. De gemiddelde bezettingsgraad bedroeg 81 procent. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2019, voor de pandemie. 2023 belooft een goed jaar te worden met de extra hotelkamers die erbij komen. Zo opent het Courtyard Marriott en breidt Corendon uit. Dat vertaalt zich ook in extra stoelencapaciteit. Zo’n 15 procent meer dan vorig jaar.