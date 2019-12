De kans is klein dat de protesten op Frans-Sint Maarten overslaan naar de Nederlandse kant. Dat zegt Paul de Windt, hoofdredacteur van de Daily Herald daar tegen Paradise FM. De onregelmatigheden spelen zich af aan de Franse kant en ook daar zou het alweer rustiger worden. De slechte drinkwatervoorziening aan de Franse kant, een van de punten waarom de bewoners boos waren, is veranderd van systeem en lijkt nu in orde te zijn.