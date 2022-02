Sandals heeft 400 openstaande vacatures

Het nieuw te openen Sandals Resort kan 400 functies niet vervullen. Het luxe resort opent in april de deuren, maar heeft het personeel nog niet rond. Het liefst zien het resort en minister Larmonie van Arbeid dat de functies lokaal worden vervuld. Maar dat valt vies tegen. Vorig jaar was er een banenmarkt in het WTC, maar nu wordt gezegd dat veel sollicitanten niet te bereiken zijn. Mensen die bij Sandals aan de slag willen kunnen zich alsnog melden.

