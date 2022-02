Sandals zoekt dringend personeel

Minister Larmonie heeft vanmorgen de vacaturekwestie rondom Sandals besproken tijdens een live persconferentie. Daar was de nieuwe general manager van Sandals ook bij. Beide benadrukten dat er nog veel vacatures onvervuld zijn en dat ze die het liefst lokaal willen invullen. Er is haast geboden want in april gaat het resort open en die is zo goed als volgeboekt. Curaçao kent een werkloosheid van 19.1%, vooral jongeren zitten thuis. Als er de functies niet snel vervuld worden moet er in het buitenland gezocht worden. Dat ziet de minister liever niet gebeuren. Sandals is deze dagen in het WTC om geïnteresseerden te spreken.