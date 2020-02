Gevangenisdirecteur Urny Floran bevestigt dat er gisterochtend een conflict is ontstaan tussen een groep gedetineerde lokalen en een groep gedetineerde Venezolanen. De situatie liep uit de hand. De politie bevestigt de schietpartij aan het Antilliaans Dagblad. Een Venezolaanse man is hierbij in zijn voet geschoten en naar het Curaçao Medical Center gebracht.