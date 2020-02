Vijf jaar geëist tegen militair

Tegen de militair die verdacht wordt van drugssmokkel is vijf jaar celstraf geëist. De zaak kwam gisteren voor in Nederland waar de officier van Justitie de eis bekendmaakte. De 23-jarige man uit Haarlem werd in september op Curaçao aangehouden omdat er 11 kilo cocaïne in zijn rugzak zat aan boord van een marineschip. Het schip werd doorzocht, maar meer werd op Curaçao niet gevonden. Bij aankomst in Nederland werd nog eens 11 kilo gevonden. Zijn vingerafdrukken zaten op de tas waar de drugs inzat. De uitspraak is op 2 maart.