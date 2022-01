Scholen blijven dicht tot tenminste 17 januari

Alle scholen blijven dicht tot minstens maandag 17 januari. Dat maakte minister Van Heydoorn van Onderwijs vanmiddag bekend tijdens een persconferentie. Reden is om verspreiding van covid-19 via leerlingen te voorkomen. De sluiting maakt deel uit van een ’time-out’ van 10 dagen waarin de regering extra covid-maatregelen instelt. Daarna is het plan om de scholen weer te openen, tenzij de omstandigheden dat niet toelaten.

Om te zorgen dat scholieren geen lestijd verliezen, komt de carnavalsvakantie te vervallen. Die duurt zes dagen. Inclusief vandaag en morgen hebben scholieren met volgende week in totaal 7 dagen vrij. Dat betekent in de praktijk dat ze 1 lesdag verliezen.