Scholen maandag weer open

Alle scholen gaan maandag weer open. Dat heeft het Ministerie van Onderwijs vanavond bekend gemaakt. Het gaat zowel om scholen in het funderend onderwijs als het voortgezet onderwijs. Alle hygiëne- en voorzorgsregels blijven van kracht. Wat er gebeurt met de ingeleverde dagen van de carnavalsvakantie wordt in de loop van komende week bekend.

De heropening van de scholen is volgens plan. De regering stelde op 7 januari een ’time out’ in van tien dagen. Die loopt aanstaande maandag, op 17 januari af. Of ook andere maatregelen dan weer versoepeld worden, zoals de avondklok en restricties in de horeca, is nog niet bekend gemaakt.