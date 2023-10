Schooltijden weer normaal

De schooltijden zijn vanaf vandaag weer als vanouds. Dat betekent dat leerlingen van het funderend onderwijs om half 1 klaar zijn. De middelbare scholen volgen de normale roosters met lessen van 45 minuten. Dat heeft de minister van Onderwijs in overleg met de schoolbesturen besloten. Ook komt de maatregel te vervallen dat de scholen sluiten zodra Meteo code rood of oranje geeft. De afgelopen maanden was het extreem heet voor deze periode van het jaar. Zowel docenten als leerlingen klaagden over de ondraaglijke hitte in de klaslokalen. De meeste scholen hebben geen airco. Het ministerie van Onderwijs heeft laatst 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanschaf van airco’s, ventilatoren en waterjugs.