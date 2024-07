Schotte vangt bot bij Hof

Orco Bank stond in haar recht om de bankrelatie met Gerrit Schotte te beëindigen. Dat heeft het Hof in hoger beroep bepaald. De oud-premier gebruikte zijn persoonlijke rekening om donaties te ontvangen. De veroordeelde ex-politicus moet namelijk 1,8 miljoen gulden aan crimineel verkregen geld terugbetalen. Hij hoopte met een crowdfundingsactie het benodigde bedrag binnen te krijgen. Maar de bank wilde hier niet aan meewerken en legde Schotte allerlei beperkingen op. Volgens het Hof wegen de belangen van de bank zwaarder dan die van de cliënt. Schotte is veroordeeld in de proceskosten.

Schotte is in 2016 veroordeeld voor ambtelijke corruptie, witwassen van geld en valsheid in geschrifte. Hij riskeert een additionele celstraf als hij de 1,8 miljoen niet terugbetaalt. Schotte kon op zijn persoonlijke rekening enkel salaris van Bodega Siete Gotas en HD&M ontvangen en deze gebruiken voor persoonlijke uitgaven. De constructies die hij had bedacht om geld te ontvangen via Carbino Holding B.V. werden door de bank afgekeurd. De holding heeft aandelen in een bv van Schotte. In beide bedrijven gaat uitsluitend contant geld om.