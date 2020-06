Schotte wellicht deze maand al vrij

Voormalig premier Gerrit Schotte kan wellicht deze maand uit de gevangenis komen met een enkelband. Dat meldt de Extra. Schotte is oud-minister president en zit vast voor onder meer witwassen. Hij zou eigenlijk tot eind dit jaar vastzitten.

Over een eventuele eerdere vrijlating van Schotte wordt al langer gediscussieerd in de samenleving. Niet iedereen is het er mee eens. Maar, volgens het Openbaar Ministerie gelden voor hem dezelfde regels als voor andere gevangenen.