Seferina boos op Knops

Parlementariër voor de PAR Gisette Seferenia is boos over de invulling die staatssecretaris Raymond Knops momenteel geeft aan zijn bezoek aan Curaçao. Volgens haar heeft het meer weg van een publiciteitsstunt. Knops wil volgens haar laten zien hoe genereus Nederland is. Maar hij weigert daadwerkelijk om de tafel te zitten met de regering en het parlement van Curaçao om te praten over de werkelijke problemen van het land, aldus Seferina. Ook zou hij volgens haar alleen maar interviews geven aan ‘bevriende journalisten’.