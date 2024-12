SER adviseert positief over verhoging minimumloon

De Sociaal-Economische Raad heeft gisteren advies uitgebracht over de geplande verhoging van het wettelijk minimumuurloon. Het voorstel, dat vanaf 1 januari 2025 van kracht moet worden, voorziet in een indexering van het minimumuurloon van 11,28 gulden naar 11,72 gulden, een stijging van 3,9 procent. De aanpassing volgt op inflatiecijfers van augustus van dit jaar, zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Met deze indexering wil de regering de koopkracht van minimumloonverdieners beschermen tegen stijgende levensonderhoudskosten. Volgens de SER is bij de verhoging alles volgens regels en afspraken verlopen.

De SER benadrukt dat de jaarlijkse indexering van het minimumloon wordt gezien als een belangrijk instrument om economische stabiliteit en sociale rechtvaardigheid op Curaçao te bevorderen.