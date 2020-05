De Sociaal-Economische raad is voorstander van tijdelijke werktijdverkorting. Dat meldt het Antilliaans Dagblad dat in bezit is van een nog niet gepubliceerd spoedadvies aan premier Rhuggenaath. Op dit moment heeft Curaçao geen wettelijke regeling die een eenzijdig opgelegde WTV omvat. De SER is positief over het voorstel, mits het om een tijdelijke variant gaat en specifiek gericht is op de coronacrisis.