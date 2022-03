SFZ klopt voor 3e keer aan bij Nederland

De Stichting Federatie Zorginstellingen heeft weer de Nederlandse regering benaderd. De ontwikkelingen in de gezondheidssector op Curaçao baart de stichting zorgen. Met name het besluit om 12,5 procent te korten op de arbeidsvoorwaarden binnen de zorg is de stichting een doorn in het oog. Dit besluit heeft de Curaçaose regering genomen om aan de eisen van Nederland te kunnen voldoen voor coronasteun. In een brief aan onder anderen premier Mark Rutte hoopt de stichting Nederland ervan te overtuigen dat de korting rampzalig zal uitpakken voor de zorgsector.