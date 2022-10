Signalenkaart voor relationeel geweld

Signalen van huiselijk geweld worden soms over het hoofd gezien. Daarom heeft Bos di Hubentut onlangs de Signalenkaart Relationeel Geweld en Kindermishandeling gelanceerd. Deze kaart bevat in een oogopslag signalen die kunnen gelden voor het slachtoffer en de pleger. Ook is er een telefoonlijst in de Signalenkaart opgenomen met de nummers van lokale hulporganisaties. Docenten die signalen van kindermishandeling of relationeel geweld herkennen, kunnen dan contact opnemen met de desbetreffende organisatie om een melding te doen. De Signalenkaart is opgedragen aan Jeanne Henriquez. Zij is een voorvechtster van vrouwen-en kinderrechten. Henriquez stond aan de wieg van verschillende organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen en vrouwen.

De Signalenkaart wordt in november aan alle scholen uitgereikt. Personen die geïnteresseerd zijn in een exemplaar kunnen contact opnemen met Bos di Hubentut via [email protected] of telefoonnummer 461-8103.