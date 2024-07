‘Silvania ging buiten boekje’

Minister Silvania mocht geen instructie geven om oude belastingschulden kwijt te schelden. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad op basis van een SER-advies. De kwijtschelding is vorig jaar januari zonder een wettelijke basis doorgevoerd. Normaal kondigt de minister zo’n tijdelijke maatregel via een beschikking aan. Dat gebeurt vooruitlopend op een wettelijke regeling. Maar zo is het niet gegaan. Daarom wil de minister alsnog het belastingsaneringspakket formaliseren via wetgeving. Zowel de wetgevingsafdeling van de overheid als de SER denken dat het anders moet. Het achteraf legaliseren van belastingsaneringsmaatregelen is alleen mogelijk als deze in het verleden gepubliceerd zijn. SER stelt daarom voor om alleen de belastingsaneringsmaatregelen die alsnog toegekend worden te formaliseren.

Opschonen

Met het besluit om alle belastingschulden oftewel aanslagen van 2017 en ouder niet meer actief te innen wilde de minister het bestand van de Belastingdienst opschonen. Verschillende bedrijven, waaronder banken, die alsnog een aanslag kregen op oude belastingschulden, hebben deze succesvol aangevochten bij de rechter. De kwestie kreeg ook de aandacht van de Tweede Kamer en voormalig staatssecretaris Van Huffelen. Vooral nadat bekend werd dat het OM hierover in gesprek was gegaan met Silvania. Volgens Van Huffelen zou hjet invorderen van oude belastingschulden bijdragen aan het op orde krijgen van de overheidsfinanciën.